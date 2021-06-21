Аршавин назвал своего фаворита Евро-2020

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал команды, которые ему больше всего понравились в первых турах Евро-2020.

«Что касается команды, которая показывает самый красивый футбол, то все называют Италию. Для меня самой мощной командой и фаворитом остается Франция. Они еще не показали весь свой потенциал. Да, пока они буксуют, но все равно считаю их фаворитами», — цитирует Аршавин «Спорт День за Днем».

Сборная Италии заняла первую строчку в группе А, набрав максимальное количество очков — 9. На групповом этапе команда забила семь голов и ни разу не пропустила.

Сборная Франции в первом матче обыграла Германию со счетом 1:0, а затем сыграла вничью в командой Венгрии.

В «группе смерти» Франция обеспечила себе минимум третье место, но четыре очка почти наверняка дадут «трехцветным» путевку в 1/8 финала.

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