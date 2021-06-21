Если Россия займет второе место в группе, то сыграет в 1/8 финала с Уэльсом

Стало известно, с кем сыграет сборная России в 1/8 финала Евро-2020, если выйдет в плей-офф со второго места.

Сборная Уэльса в матче заключительного тура уступила Италии со счетом 0:1 и заняла второе место в группе A. Согласно сетке плей-офф, валлийцы в 1/8 финала 26 июня в Амстердаме сыграют с командой, которая займет второе место в группе B.

Пока второе место в группе В занимает российская команда и она с высокой долей вероятности сохранит его, если 21 июня сумеет не проиграть в Копенгагене команде Дании. Даже если в параллельном матче Финляндия добьется ничьей с Бельгией, то Россия будет выше по личным встречам.

Решающие матчи в группе В начнутся в 22:00 по московскому времени.

Если сборная России займет третье место в группе, но попадет в плей-офф (такая возможность существует), то сыграет либо с победителем группы Е, либо группы F. На данный момент это может быть сразу шесть команд: Швеция, Словакия, Испания, Франция, Германия и Португалия.

Таким образом, если команда Станислава Черчесова останется второй, то гарантированно сыграет с Уэльсом в первом раунде плей-офф.