Жена Федуна раскрыла подробности своего ухода из совета директоров «Спартака»

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Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскрыла подробности своего ухода из совета директоров московского клуба.

«Ор был правда. Я сказала им всем: «Вы обнаглели?» после того, как Поповым были произнесены фамилии Кудряшов и Смольников. А после фразы: «Это игроки сборной», я поняла, что мне нечего делать в этом совете директоров и «Спартаке». Но, тем не менее, это сработало! Трансферный план Леонид Федун скорректировал. Команда сохранится», — написала Зарема Салихова в своем Telegram-канале.

Салихова объявила о своем решении покинуть состав совета директоров «Спартака» 21 мая. В своем сообщении она указала на серьезные разногласия, имевшиеся между ней и другими представителями совета директоров. Коснулись они вопроса выбора нового главного тренера команды, которая уже попрощалась с немецким специалистом Доменико Тедеско, еще в декабре прошлого года решившим не продлевать контракт со спартаковцами.

Ранее сообщалось, что Салихова обвинила наставника «Спартака» в отсутствии амбиций.