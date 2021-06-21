Уткин рассказал, как Бузова пригласила парня с одним глазом на 3D-сеанс

Известный комментатор и блогер Василий Уткин признался, что за комментариями по поводу скандального эфира Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой ему позвонили и написали за пару дней больше, чем за весь год о перспективах сборной России. И рассказал историю про Бузову.

«Когда-то давно, еще до футболиста Тарасова, Ольга развивала роман с парнем, которого я неплохо знаю. Мой знакомый, по юности остался без глаза. Что никак на нем не сказалось. И был у него с Бузовой долгий роман. Давно. Еще до Тарасова.

В какой-то момент Ольга, видимо, почувствовала, что чувства охладевают. Расставаться ей тогда не хотелось, бог знает почему, и она поступила как любящая женщина. Она приготовила моему знакомому романтический вечер: приготовила ужин, который удался, а на потом она запланировала кино.

И вот они вошли в кинотеатр под ручку, улыбаясь друг другу, потом вошли в зал... А через минуту пара распалась. И больше не встречалась: он уехал за город и вернулся домой, когда удрученная девушка покинула его квартиру с нажитым скарбом.

Как так вышло?

А просто Ольга Бузова взяла билеты в кино на сеанс 3D. Для романтического вечера в компании парня с одним глазом», — написал Уткин в своем Telegram-канале

14 июня Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино. Комментатор Дмитрий Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее сообщалось, что бывший муж Бузовой Тарасов оценил скандальный эфир певицы с Губерниевым.