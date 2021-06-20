Капитан сборной Дании заявил, что Россия – реальная угроза на Евро-2020

Капитан сборной Дании Симон Кьер поделился мнением об игроках команды России в преддверии матча Евро-2020.

«Дзюба и Головин – классные игроки. Я должен опасаться их, как защитник. У вас много хороших игроков, которые добились прогресса за последние годы. Нам нужно быть сконцентрированными, потому что Россию недооценивают. За последние пару лет они хорошо себя проявили, они реальная угроза. Мы не хотим их недооценивать, потому что иначе не получим результата» , — цитирует Кьера Sports.ru.

Сборная России продолжает готовиться к заключительному матчу группового этапа чемпионата Европы — 2020 с командой Дании.

Напомним, что встреча пройдет 21 июня в Копенгагене на «Паркен Стэдиум». Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента. Финальная встреча должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об уровне игры сборных России и Украины на Евро-2020.