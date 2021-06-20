Головин считает, что отсутствие российских болельщиков не повлияет на игру сборной в матче Евро-2020

Футболист сборной России Александр Головин поделился мнением об отсутствии болельщиков из России на матче Евро-2020 против сборной Дании.

«Конечно, всегда легче играть перед своими болельщиками, особенно когда играешь дома. Но мы все профессионалы, и это обстоятельство не может повлиять на нашу игру. Мы будем чувствовать их поддержку, даже если они будут смотреть матч по телевизору», — цитирует Александра пресс-служба УЕФА.

Сборная России продолжает готовиться к заключительному матчу группового этапа чемпионата Европы — 2020 с командой Дании.

Напомним, что встреча пройдет 21 июня в Копенгагене на «Паркен Стэдиум». Начало матча в 22.00 по московскому времени.

После поражения от бельгийских футболистов и победы над командой Финляндии сборная России занимает вторую строчку в группе B, имея в своем активе три очка.

Сборная Дании также провела две игры и занимает четверное место, не набрав ни одного очка.

Ранее главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд заявил, что его команда уважает российских футболистов.