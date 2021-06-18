УЕФА отменил все мероприятия под своей эгидой в Белоруссии

УЕФА отменил все свои мероприятия в Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал «Сборная ЗОЖ», опубликовавший материал по инициативе Фонда спортивной солидарности Белоруссии, ссылаясь на заместителя генсека УЕФА Кевина Лямура.

Все соревнования под эгидой УЕФА, запланированные в Белоруссии на 2021 год, не состоятся.

Кевин Лямур также выразил поддержку спортсменам, которые борются за собственные права.

Напомним, что ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (Belarusian Sport Solidarity Foundation, BSSF), защищающий права белорусских атлетов, призвал лишить «Белтелерадиокомпанию» и иные белорусские государственные телевизионные компании и СМИ права телевизионного и иного вещания Олимпийских игр-2020, которые стартуют в Токио летом 2021 года.

Также руководство хоккейной Лиги чемпионов (CHL) объявило о решении исключить белорусский клуб «Юность» из состава участников турнира в сезоне-2021/22.