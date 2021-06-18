Футбольная ассоциация Англии призвала фанатов уважать гимн Шотландии

Футбольная ассоциация Англии (FA) обратилась к болельщикам национальной команды перед матчем второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 против сборной Шотландии.

В организации напомнили, что встреча между двумя странами в 1872 году была признана Международной федерацией футбола (ФИФА) первой в истории международным футбольным матчем.

«Мы впервые за 25 лет встретимся на крупном мужском турнире среди взрослых сборных и с нетерпением ждем возможности приветствовать всех болельщиков на стадионе «Уэмбли». Но важно, чтобы вы не ехали на стадион, если у вас нет билета на матч», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте FA.

В организации попросили фанатов поддерживать сборную Англии правильным образом.

«Это включает проявление уважения к каждому гимну перед игрой. Мы играем дома, и нам нужны болельщики, чтобы полностью поддержать команду», — отмечается в документе.

Также FA сообщила, что игроки сборной Англии и Шотландии продемонстрируют единство, опустив колено перед началом матча.

Встреча между сборными Англии и Шотландии пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 18 июня. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 22.00 мск.

В последний раз национальные команды встретились на чемпионате Европы 1996 года в Англии. Тогда победу со счетом 2:0 одержали хозяева турнира.

Ранее сообщалось, что часть болельщиков сборной Англии освистала вставших на колено игроков.