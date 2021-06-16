Депутат Лебедев: Россия должна была забивать финнам больше

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Депутат Государственной думы Игорь Лебедев порадовался победе сборной России над Финляндией в матче группового этапа Евро-2020. Он выразил мнение, что наши игроки должны были забивать больше мячей, но при этом подчеркнул, что три очка российская команда все равно заработала.

«Результат на табло, три очка дается за любой победный счет — что 1:0, что 6:0; Хотя я считаю, что Россия должна была забивать больше мячей, и все последние игры, когда наша сборная встречалась с Финляндией, мы забивали значительно больше. Последняя игра вообще закончилась со счетом 6:0. Но, с другой стороны, 1:0 — это тоже результат. Какая разница, сколько ты забьешь, главное, что ты получил свои заветные три очка и имеешь возможность бороться за выход в плей-офф. Потому что теперь уже точно все в руках нашей сборной. От результата матча с датчанами зависит, с какого места мы сможем побороться за выход в плей-офф», — сказал Лебедев «Газете.Ru».

Особо политик выделил Алексей Миранчука, забившего победный мяч в ворота сборной Финляндии. По мнению Лебедева, полузащитник в сборной стабильно держит высокий уровень.

«Мне, как болельщику «Локомотива», приятно, что сегодняшний результат принес, хоть и бывший, но потенциально — будущий игрок «Локомотива», Алексей Миранчук. Не зря все-таки его пригласили, он всегда показывает игру на достойном уровне, когда вызывается в сборную», — заключил депутат.

Ранее сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 1:0 и вышла на второе место в группе В.