Уткин заявил, что у него возникает ощущение паники перед игрой с финнами на Евро

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился ощущениями в преддверии матча сборных России и Финляндии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«У меня возникает ощущение определенной неразберихи и даже паники накануне матча с финнами. Абсолютно хаотические решения тренера, которые он никак не объясняет. На заданные вопросы Черчесов не отвечает, а говорит о своем.

Однако я с оптимизмом смотрю на матч с Финляндией, потому что это в сущности наш клиент. Против таких сборных, которые практически паркуют «автобус», сборная России умеет играть хорошо. С мощным форвардом Дзюбой прекрасным способом взламывает такого рода оборону у не очень квалифицированных соперников», — сказал журналист на своем YouTube-канале.

Напомним, в стартовом матче на Евро Россия крупно проиграла Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч российская команда проведет с Финляндией 16 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. В заключительной встрече группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава страны Владимир Путин не должен оценивать работу Станислава Черчесова.