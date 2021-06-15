Уткин сравнил Дзюбу с капитаном сборной Украины Ярмоленко

Известный журналист и блогер Василий Уткин сравнил действия капитанов сборных России и Украины после матчей 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Напомним, российская сборная в стартовой игре турнира уступила Бельгии 0:3, а Украина проиграла Нидерландам 2:3.

«Кто-то скажет и будет прав, что Украина, отыгравшись, забила без моментов. Но Украина забила первый гол, потому что ее лидер и капитан Андрей Ярмоленко решил взять игру на себя. И идеальный удар нанес из не самой очевидной позиции. Вот то, что должен делать лидер.

Что делает лидер сборной России Дзюба? Он говорит, что у нас не получается доставлять мяч, впереди только мы с Головиным, не получается то, не получается се. То есть завуалированно упрекает в недоделках своих партнеров. А лидер берет и делает. Дзюба так и не нанес ни одного удара в матче с Бельгией. Как к этому относиться? Ну явно не так, как к тому, что сделал Ярмоленко, в нужный момент взяв ответственность на себя и вернув свою команду в игру», — сказал журналист на своем YouTube-канале.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск. Заключительной встречей группы В для команды Станислава Черчесова станет игра со сборной Дании 21 июня.

В группе C команда Андрея Шевченко сыграет со сборными Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Ранее Михаил Боярский заявил, что сборная Украины намного сильнее России.