Защитник сборной Бельгии заявил, что в матче с Россией выключил Дзюбу из игры

Защитник сборной Бельгии и берлинской «Герты» Дедрик Боята рассказал, как оценивает свою игру в матче с Россией в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Напомним матч завершился разгромной победой Бельгии со счетом 3:0.

«Почему я в сборной? Я физически силен и уже провел хороший матч против России, Артема Дзюбы. Узнал, что выйду в старте перед матчем. К каждой игре мы готовимся с чистого листа. Моей задачей было выключить Дзюбу из игры. Думаю, я справился», — приводит слова Боята Walfoot.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени. В заключительном матче группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее российский спортивный журналист Геннадий Орлов заявил, что от Романа Зобнина в сборной России нет никакой пользы.