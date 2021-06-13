Канадский фигурист совершил каминг-аут

Канадский фигурист Поль Пуарье, являющийся бронзовым призером чемпионата мира, совершил каминг-аут, передает Glory/

«Я не говорил о том, что я — спортсмен-гей. У меня было ощущение, что моя личная жизнь – это личная жизнь. Теперь я понял, что важно бороться со стереотипами», — сказал Пуарье.

12 июня каминг-аут совершил американский фигурист Джейсон Браун .

«Я верю, что любовь всегда побеждает, и каждая история будет развиваться по-своему для каждого человека. Моя сейчас делает поворот. Я гей, и эта история еще пишется», — написал он в Instagram.

Ранее американская фигуристка Эмбер Гленн заявила, что она пансексуалка. Спортсменка является серебряным призером национальной сборной США 2021 года и бронзовым призером CS US Classic 2019 года.