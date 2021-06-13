Уткин после матча с Бельгией на Евро заявил, что сборная России на дне

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал результат матча сборных России и Бельгии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Напомним, что в своем дебютном матче на турнире Россия со счетом 0:3 уступила национальной команде Бельгии.

«Во всем этом был удивительный надрыв. Видимо, это не могло кончиться иначе. Возможно, у Станислава Черчесова на этот случай найдутся какие-то воспитательные приемы. Может быть, это даже хорошо. Мы же все время обсуждаем, что мы уже на дне, давайте от дна оттолкнемся. Ну вот на данный момент сборная России реально на дне», — сказал журналист на своем YouTube-канале.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что против Сан-Марино класс сборной видно, а против Бельгии он пропадает.