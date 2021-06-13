Черчесов рассказал, что ему больше всего не понравилось в матче с Бельгией на Евро

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира... Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира...
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ему не понравилось в игре россиян с командой Бельгии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020 и почему произвел обратную замену Дениса Черышева.

«По результату сказать нечего. Стартовали в матче, как и задумывали — достаточно компактно. Пропущенный гол из ничего повлиял на содержание и моральное состояние, что мне больше всего не понравилось. Ну, пропустили и пропустили, надо было переламывать ход встречи.

Во второй половине матча поменяли систему, стали более компактны, но не создали моментов. Соперник перекрыл все зоны и не дал нам сыграть.

Почему сделал обратную замену Черышева? С одной стороны, не попал в игру. С другой, нужно было менять систему. Там мы поставили его под Дзюбой, что для него непривычно. Дали ему немного времени привыкнуть, но потом стало понятно, что не получается игра у Дениса. Выпустили Миранчука, который хорошо вышел. Было бы лучше, если бы он штрафной забил», — приводит слова специалиста «СЭ».

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Чемпионат Европы-2020. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что ни с кем не общался по поводу акции Black Lives Matter.