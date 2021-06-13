Черчесов рассказал, что ему больше всего не понравилось в матче с Бельгией на Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ему не понравилось в игре россиян с командой Бельгии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020 и почему произвел обратную замену Дениса Черышева.

«По результату сказать нечего. Стартовали в матче, как и задумывали — достаточно компактно. Пропущенный гол из ничего повлиял на содержание и моральное состояние, что мне больше всего не понравилось. Ну, пропустили и пропустили, надо было переламывать ход встречи.

Во второй половине матча поменяли систему, стали более компактны, но не создали моментов. Соперник перекрыл все зоны и не дал нам сыграть.

Почему сделал обратную замену Черышева? С одной стороны, не попал в игру. С другой, нужно было менять систему. Там мы поставили его под Дзюбой, что для него непривычно. Дали ему немного времени привыкнуть, но потом стало понятно, что не получается игра у Дениса. Выпустили Миранчука, который хорошо вышел. Было бы лучше, если бы он штрафной забил», — приводит слова специалиста «СЭ».

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что ни с кем не общался по поводу акции Black Lives Matter.