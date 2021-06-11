В Госдуме заявили, что УЕФА может запретить Украине все политические символы на форме

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Журова в разговоре с «Газетой.Ru» оценила тот факт, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) сделала слоганы «Слава Украине» и «Героям слава» своими официальными символами.

По мнению депутата, эти меры не помогут сборной Украине сохранить на своей форме лозунг «Героям слава», который УЕФА запретил, назвав его «политическим» и имеющим «милитаристское значение».

«Украинцы сейчас будут придумывать что угодно. Но если подключить юридическую составляющую, то может так случиться, что им запретят вообще все в итоге.

Не знаю точно, насколько все это соответствует регламенту УЕФА, но там содержатся такие пункты: если есть какие-то конфликтные территории или конфликтные события в истории какой-либо страны, то на спортивных соревнованиях их нельзя выставлять напоказ. Что и сделала Украина сейчас», — подытожила Журова.

Ранее Журова в разговоре с «Газетой.Ru» предположила, что представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), утвердившие форму сборной Украины на Евро-2020 с политическими лозунгами и картой с Крымом на груди, могли сделать это намеренно.