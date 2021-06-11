Журова — о форме сборной Украины: удивительно, что нет рычагов давления на них

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Журова в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала тот факт, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) сделала слоганы «Слава Украине» и «Героям слава» своими официальными символами.

«Это все делается для того, чтобы еще раз заявить о ситуации, чтобы мы возмущались, опротестовывали и чтобы было негодование среди наших граждан. Самое удивительное, что нет рычагов давления на Украину, кроме как посылать протесты и запросы.

Но Украина ведь делает подобное на всех площадках, давайте честно говорить. Просто сейчас все завелись по поводу футбольной сборной, потому что это на слуху и скоро начнется чемпионат Европы.

Украинцы понимают, что сейчас — в период Евро — это будет выглядеть более ярко. Это как попытка американцев отменить Олимпийские игры в Пекине. Понятно, почему Международный олимпийский комитет (МОК) отвечает по этому поводу, что это политика и что ее не надо примешивать к Играм. Это все одинаково», — отметила Журова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на фотографию сотрудников посольства США в Киеве в форме сборной Украины.