Главе УЕФА грозил бы арест в случае санкций против создателей Суперлиги

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин мог быть арестован, если бы организация попыталась принять санкции в отношении мадридского «Реала», «Барселоны» и туринского «Ювентуса», сообщает журналист New York Times Тарик Панджа в Twitter.

В ночь на 19 апреля о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» остались в Суперлиге. 25 мая УЕФА объявил о заведении дисциплинарные дела на эти клубы. По информации СМИ, оставшиеся в турнире команды могут быть отстранены от розыгрыша Лиги чемпионов.

Позднее министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) выносить санкции за Суперлигу до решения суда Европейского союза. Представители нового турнира обратились в суд ЕС из-за возможного нарушения правил конкуренции со стороны футбольных организаций.

Так как штаб-квартиры УЕФА и ФИФА находятся в Швейцарии, организации были обязаны подчиниться требованиям ведомства.

Ранее в УЕФА заявили о том, что разбирательство по делу Суперлиги отложено до дальнейшего уведомления.