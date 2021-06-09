УЕФА отстранил арбитра Лапочкина от футбольной деятельности на десять лет

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявил, что арбитр Лапочкин был отстранен от любой футбольной деятельности на десять лет.

Соответствующее решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Лапочкин отстранён на 10 лет от футбольной деятельности», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат.com».

Рефери был временно отстранен на время разбирательства в апреле 2021 года. Сообщалось, что причиной санкций стало разбирательство по матчу второго отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1), который состоялся 26 июля 2018-го. Арбитр отказался от предложения повлиять на результат игры, однако он не сообщил об этом в УЕФА, что является нарушением регламента.

Российский арбитр может обжаловать вердикт контрольного, этического и дисциплинарного комитет (КЭДК) УЕФА.

Судейскую карьеру Лапочкин начал в 1995 году. В Российской премьер-лиге он дебютировал в качестве главного арбитра 17 апреля 2011 года в матче пятого тура «Локомотив» — «Волга» (1:0). По итогам сезона-2018/19 Лапочкин стал лучшим арбитром по версии РФС.

Ранее российский арбитр Игорь Федотов поддержал решение УЕФА отстранить Лапочкина.