Вступившие в Суперлигу английские клубы заплатят штраф в £3,5 млн

Шесть клубов Английской премьер лиги (АПЛ) заплатят штраф за участие в создании европейской Суперлиги.

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм» заплатят примерно по £ 3,5 млн. О таком решении Премьер-лига объявит сегодня, сообщает «Sky Sports».

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что английских клубов-участников Суперлиги будут введены специальные наказания, которые на команды наложат в случае повторения ситуации с Суперлигой. В частности, за это с клубов смогут снять 30 очков в АПЛ, а также оштрафовать на £20 млн.

В апреле 2021 года, после долгих спекуляций по поводу возможного формирования европейской Суперлиги, от руководителей клубов появилось официальное подтверждение создания турнира. Она была учреждена двенадцатью клубами; ожидалось, что к ним присоединятся еще три. Эти 15 клубов должны были стать постоянными участниками Суперлиги, а еще пять команд могли ежегодно претендовать на участие в турнире, которое будет зависеть от их достижений в предыдущем сезоне. По заявлению руководства Суперлиги, данное соревнование должно было начаться «как можно скорее». Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес стал первым председателем этого турнира.

Ранее минюст Швейцарии запретил накладывать санкции на клубы Суперлиги.