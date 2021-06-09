Хореограф Тутберидзе ответил на обвинения в гомофобии

Хореограф Алексей Железняков, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, отреагировал на обвинения в гомофобии после его поста о премии телеканала «Муз ТВ».

«Кто-то меня обвинил в гомофобии. Мне прямо стало смешно. Я против только одного. Я против того, чтобы это все пропагандировалось. Ну почему я, натурал, не бегаю и не кричу во всю ивановскую: вот посмотрите, я — натурал! Мои права ущемляют. Этих людей на самом деле никто не ущемляет. Мы вправе любить кого хотим, как хотим, где хотим», — сказал Железняков на видео в своем Instagram.

Хореограф нередко дает резкие комментарии. Ранее он жестко отреагировал на слова мексиканской фигуристки Аны Канты Феликс, которая пожаловалась на поведение Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова во время мастер-класса, а также вызывал двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на поединок по правилам смешанных единоборств.

Гомофобом Железнякова назвала олимпийская чемпионка в одиночном катании Оксана Баюл.

«Железняков опять занимается самопиаром за чужой счет. Гомофоб! Не нравится — не смотри «Муз ТВ». Почему люди должны скрывать? Я уже молчу о его импровизации на тему поломанных кукол, которые оживают по ночам», — написала фигуристка в Instagram.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка назвала хореографа группы Тутберидзе гомофобом.