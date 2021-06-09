Ротенберг объяснил поражение от Канады на ЧМ-2021 «влиянием извне»

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг подвел итоги выступления национальной команды на прошедшем в Латвии чемпионате мира 2021 года. Его слова передает «РИА Новости».

По его мнению, перед стартом четвертьфинального поединка против Канады российские СМИ оказали хоккеистам медвежью услугу, заведомо расслабив игроков.

«Канада — это Канада, не Уганда. Игроки в «пузыре» следят за новостями по телефону. Мы же не отбираем эти телефоны. И когда они читают, что проиграть этой Канаде будет позором, это все равно влияет на них, это влияние извне.

На Олимпиаде мы учтем эти факторы, чтобы подобная ситуация не повторилась», — сказам Ротенберг.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о победе сборной Канады на чемпионате мира по хоккею.