В Китае фотограф опередил всех бегунов на стометровке

На университетских соревнованиях по легкой атлетике в китайском городе Датуне случился курьезный случай, сообщает «Чемпионат.com».

Фотограф опередил всех участников забега на 100 м, когда решил снять максимально полное видео забега. На видеозаписи видно, как фотограф бежит рядом с легкоатлетами и в итоге опережает всех. Прибежать первым ему не помешала камера, которая весит около полутора килограмм.

Мировой рекорд в беге на 100 м принадлежит представителю Ямайки Усэйну Болту. В 2009 году он пробежал дистанцию за 9,58 секунды. Женский рекорд принадлежит спортсменке из США Флоренс Гриффит-Джойнер. В 1988 году на внутреннем чемпионате она пробежала стометровку за 10,49 секунды.

Ранее сообщалось, что 17-летний легкоатлет из США Эррион Найтон побил рекорд 8-кратного чемпиона Олимпийских игр Усэйна Болта на дистанции 200 м среди атлетов до 18 лет.

На соревнованиях Duval County Challenge в Джексонвилле спринтер пробежал с результатом 20,11 с. Усэйн Болт установил рекорд в 2003 году, когда финишировал с результатом 20,13 с.