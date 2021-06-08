Кержаков заявил, что сейчас в сборной нет игроков уровня Аршавина

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков поделился мнением на счет перспектив национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Есть ли яркие индивидуальности, способные в одиночку вытащить игру? Нет. Сыграть, как, к примеру, Аршавин, который мог пятерых обвести и забить – таких игроков не вижу.

Но есть Дзюба, который очень опасен в чужой штрафной. За счет физических данных, роста, он берет свое и много забивает. Есть Головин. Он на хорошем счету в «Монако». В нем нравится, как он распоряжается мячом и создает голевые моменты для партнеров.

Когда встречаются две команды, подошедшие к матчу в одинаковом психологическом и функциональном состоянии, на первый план выходят индивидуальные действия», – цитирует Кержакова «Российская газета».

На данный момент Кержаков является лучшим бомбардиром сборной России по футболу, забив 30 мячей. Он играл за петербургский «Зенит», испанскую «Севилью» и московское «Динамо». Трижды нападающий становился чемпионом России в составе сине-бело-голубых, а в сезоне 2006/2007 с «Севильей» стал обладателем Кубка УЕФА.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Ранее экс-футболист сборной России Роман Павлюченко считает, что Россия выйдет из группы на Евро-2020.