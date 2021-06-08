Стали известны варианты раскладов, при которых Россия и Украина встретятся на ЧЕ

Стали известны два варианта турнирных раскладов на чемпионате Европы — 2020, при которых российская и украинская команды смогут встретиться в плей-офф турнира.

При первом раскладе Украина должна занять первое место в группе C, в свою очередь россияне — вторую строчку в таблице группы B. Далее обеим командам надо пройти стадию 1/8 финала, а в матче 1/4 финала в Баку Россия и Украина смогут встретиться друг с другом.

В другой вариации национальная сборная России должна занять первое место в своей группе, а украинцы стать вторыми в своей. Тогда встреча команд также может состояться в 1/4 финала.

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

В группе C сборная Украины сыграет с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее наставник украинской команды Андрей Шевченко назвал трех лидеров своей команды.