Игрок сборной России Орлов — о вылете с ЧМ: я считаю это провалом

Игрок сборной России по хоккею Дмитрий Орлов высказался о поражении сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира против Канады, передает «Матч ТВ».

«Чемпионат мира для нас закончен. Я считаю это провалом. Была равная игра, но мы могли лучше играть. Тяжело подобрать какие-то громкие слова. Обидно, что так случилось, и мы закончили чемпионат», — сказал Орлов.

Встреча между сборными России и Канады завершилась в овертайме. В основное время матча соперники обменялись шайбами, а в дополнительное время исход противостояния решил бросок Эндрю Манджапане на 63-й минуте.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

Россия — Канада — 1:2

1:0 — Евгений Тимкин — 20:42

1:1 — Оуэн Пауэр (Коннор Браун, Макс Комтуа) — 45:03

1:2 — Эндрю Манджапане — 62:12.

Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отреагировал на поражение сборной России.