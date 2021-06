Агент Слуцкого предлагает Кварацхелию «Лидсу»

Кристиан Эмиле, агент главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого, пытается трудоустроить хавбека Хвичу Кварацхелию в английский «Лидс Юнайтед», информирует грузинский журналист Лаша Кокиашвили в Twitter.

«По моей информации, известный агент Кристиан Эмиле работает над переходом Кварацхелии и ведет переговоры с «Лидсом», — пишет журналист.

Напомним, что именно Эмиле поспособствовал переходу Слуцкого в европейские клубы. Он помогал тренеру трудоустроиться в английский «Халл Сити» и голландский «Витесс». Также агент работает с нападающим московского ЦСКА Федором Чаловым.

В прошлом сезоне чемпионата России Кварацхелия принял участие в 23 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость игрока в 15 млн евро.

«Рубин» по итогам розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) занял четвертое место в турнирной таблице первенства и завоевал путевку в Лигу конференций УЕФА.

Ранее сообщалось, что Кристиан Эмиле будет представлять Кварацхелию на переговорах с клубами Английской премьер-лиги.

Khvicha Kvaratskhelia UPDATE



✅ According to my information (with @giosanadiradze1) Christian Emile, a well-known agent, is working on the transfer of Khvicha Kvaratskhelia ‼️



What we have learned he is negotiating with Leeds United ⚪️ pic.twitter.com/AfSBCONDuy