Стали известны расклады, при которых Россия не попадет в плей-офф ЧМ по хоккею

Для выхода в плей-офф чемпионата мира по хоккею сборной России нужно набрать одно очко в поединках со Швецией и Белоруссией.

Расклады, при которых команда Валерия Брагина не выйдет в четвертьфинал:

- Швеция с 12 очками, обыграв россиян в основное время, будет выше благодаря успеху в личной встрече.

- Чехия одолеет Словакию в основное время.

- Если Словакия проиграет чехам, то будет выше России из-за победы в очном поединке.

- Швейцария не проиграет в основное время Великобритании.

В эти минуты россияне играют против Швеции. «Красная машина» уступает со счетом 0:1. Идет первый период. Единственную шайбу забросил Йеспер Фреден. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что появление зрителей на трибунах во время матчей проходящего в Латвии чемпионата мира по хоккею поможет российской команде выступить лучше.