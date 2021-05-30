«Миннесота» предложила Капризову подписать контракт на восемь лет

Нападающий Кирилл Капризов получил предложение подписать новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».

По информации The Athletic, воспитанник новокузнецкой школы хоккея может заключить трудовое соглашение с клубом сроком на восемь лет.

Его заработная плата, в случае подписания контракта, может превысить $8 млн за сезон.

Капризов был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал первым новичком «Миннесоты», который набрал очки в седьмом матче серии плей-офф НХЛ.