Швейцария уничтожила Белоруссию в матче ЧМ-2021 по хоккею

В очередном матче группового этапа чемпионата мира 2021 года в Латвии сборная Швейцарии оказалась сильнее национальной команды Белоруссии.

Встреча, прошедшая на арене Олимпийского центра в Риге при пустых трибунах, завершилась победой номинальных гостей с разгромным счетом 6:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Кристоф Берчи, Свен Андригетто, Грегори Хофманн, Фабрис Герцог и Джоэль Вермин, оформивший дубль.



Голкипер швейцарской сборной Леонардо Дженони отразил все 20 бросков по своим воротам.

После этого успеха швейцарцы набрали 12 очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице группы А.

Белорусы с четырьмя баллами расположились на предпоследней позиции.

Ранее сообщалось, что в матче ЧМ-2021 по хоккею сборная Финляндии оказалась сильнее национальной команды Германии.