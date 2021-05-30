Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В стартовом матче основной сетки турнира спортсмен обыграл представителя Чехии Иржи Веселу.

Встреча продлилась 1 час 35 минут и завершилась уверенной победой Хачанова в трех сетах — 6:1, 6:2, 6:3.

25-летний уроженец Москвы сделал пять подач навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-поинтов из десяти.

Весела выполнил один эйс, три раза ошибся при выполнении подачи и не реализовал пять брейк-поинтов.

За выход в третий круг »Ролан Гаррос» Хачанов поспорит с победителем пары Кей Нисикори — Алессандро Джанесси.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов не смог выйти в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Монте-Карло.