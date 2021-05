Диагноз Де Брёйне после финала ЛЧ: перелом костей носа и левой глазницы

Стало известно, какой диагноз поставили полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевину Де Брёйне, получившему травму в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

На 56-й минуте игры футболист столкнулся с защитником «синих» Антонио Рюдигером. Де Брёйне не смог продолжить встречу и и был вынужден досрочно покинуть поле.

«Привет, ребята, только что вернулся из больницы. Мне диагностировали острый перелом костей носа и перелом левой глазницы. В данный момент я чувствую себя хорошо. Все еще разочарован вчерашним днем, но мы вернемся», — сообщил бельгиец в Twitter.

Напомним, единственный гол в финале был забит на 42-й минуте: Кай Хаверц принял передачу из глубины от Мэйсона Маунта, прорвался к линии штрафной, обыграл вратаря «горожан» Эдерсона и закатил мяч в пустые ворота.

Отметим, что по ходу первой половины игры «синие» провели вынужденную замену: из-за травмы покинуть поле пришлось бразильскому защитнику Тиаго Силве. Вместо него на поле стадиона «Драгау» вышел датчанин Андерс Кристенсен.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) «горожане» заняли первое место, а «Челси» финишировал на четвертой строчке.

Ранее сообщалось, что игроки «Манчестер Сити» подверглись расистским оскорблениям после финала Лиги чемпионов.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back