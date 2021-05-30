Диагноз Де Брёйне после финала ЛЧ: перелом костей носа и левой глазницы

Стало известно, какой диагноз поставили полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевину Де Брёйне, получившему травму в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

На 56-й минуте игры футболист столкнулся с защитником «синих» Антонио Рюдигером. Де Брёйне не смог продолжить встречу и и был вынужден досрочно покинуть поле.

«Привет, ребята, только что вернулся из больницы. Мне диагностировали острый перелом костей носа и перелом левой глазницы. В данный момент я чувствую себя хорошо. Все еще разочарован вчерашним днем, но мы вернемся», — сообщил бельгиец в Twitter.

Напомним, единственный гол в финале был забит на 42-й минуте: Кай Хаверц принял передачу из глубины от Мэйсона Маунта, прорвался к линии штрафной, обыграл вратаря «горожан» Эдерсона и закатил мяч в пустые ворота.

Отметим, что по ходу первой половины игры «синие» провели вынужденную замену: из-за травмы покинуть поле пришлось бразильскому защитнику Тиаго Силве. Вместо него на поле стадиона «Драгау» вышел датчанин Андерс Кристенсен.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) «горожане» заняли первое место, а «Челси» финишировал на четвертой строчке.

Ранее сообщалось, что игроки «Манчестер Сити» подверглись расистским оскорблениям после финала Лиги чемпионов.