Кожевников объяснил, за счет чего Россия победила Швейцарию на ЧМ

Сборная России одержала победу над командой Швейцарии на групповом этапе чемпионата мира со счетом 4:1. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что в этом матче российские хоккеисты достойно выполнили задачу.

«Хорошо, здорово сыграли, как с Данией. Уверенно, все себе взяли. Молодцы, что еще можно сказать. Это еще у нас сильнейшего состава нет, трое травмированных игроков и двое новых. Команда Швейцарии очень серьезная, там сильные игроки собраны. И наши ребята молодцы, хорошо сыграли в обороне, Самонов здорово отыграл, и защита ему помогала, подчищала какие-то моменты.

Смотрелись неплохо, уверенно, без нервотрепки — и добились своего. Толчинский неплохо выглядит, прибавляет в каждой игре. Хорошо бы, чтобы и дальше так было, — сказал Кожевников «Газете.Ru».

Российская команда, таким образом, одержала четвертую победу в пяти матчах и идет на первом месте в турнирной таблице группы А. Следующим соперником подопечных Валерия Брагина станет сборная Швеции, эта игра состоится в понедельник, 31 мая, и начнется в 20.15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сборной России нужно набрать одно очко в двух оставшихся матчах группового этапа, чтобы обеспечить себе участие в плей-офф.