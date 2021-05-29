Появилась видеозапись избиения бойцом ММА человека на самокате

Боец смешанных единоборств Гарун Дибиров задержан после инцидента с избиением мужчины на самокате 28 мая в Москве на Первомайской улице.

Предполагается, что 25-летний Георгий Афанасьев катался на самокате и отказался уступить дорогу Дибирову. Боец избил Афанасьева, после чего тот был госпитализирован в нейрореанимацию. У него диагностировано сотрясение головного мозга и перелом костей в черепе. Дибиров задержан и находится в отделении полиции, сообщает РЕН ТВ.

Также у источника появилось в распоряжении видеозапись конфликта.

Спортсмен, помимо выступлений в ММА, также является тренером по самообороне. В том числе Дибиров — призер чемпионата России по кунг-фу саньда 2013 года, побеждал на чемпионате Москвы по грепплингу и на ММА-турнире LEGION FIGHT 40.

Ранее сообщалось, что новозеландский боец смешанного стиля Фау Вэйк скончался в больнице от травм, полученных в драке.