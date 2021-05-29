Сборная России по хоккею объявила состав на матч со Швейцарией на ЧМ-2021

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на матч группового этапа чемпионата мира против команды Швейцарии.

Вратари: Самонов (Бочаров)

Первое звено: Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Шалунов;

Второе звено: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов;

Третье звено: Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов;

Четвертое звено: Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин; Кузьменко.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. После четырех матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы A. Команда под руководством Валерия Брагина одержала победы над сборными Чехии (4:3), Великобритании (7:1) и Дании (3:0), а также проиграла Словакии (1:3).

Встреча с командой Швейцарии начнется в 16.15 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прибыл в расположение сборной России.