Уайт — о бое Усика против Джошуа: для украинца этот бой — убийство

Боксер Диллиан Уайт поделился ожиданиями от боя между украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа.

«Для него этот бой — убийство. С кем он дрался в тяжелом весе? Уизерспун, Чисора. Он выглядел ужасно в этих боях. Да, он хорошо двигается, но в тяжелом весе это не работает так же, как в первом тяжелом весе», — передает слова Уайта BoxingScene.

Джошуа является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Он провел 25 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Бой должен состояться на «Уэмбле». Дата поединка пока не называлась.

Ранее Усик заявил, что готов попробовать себя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).