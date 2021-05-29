Куман опроверг новость о своей болезни

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман рассказал о своем здоровье.

Напомним, в СМИ появилась информация, что специалист обратился в одну из клиник из-за тревожного расстройства.

«Не верьте всему, что слышите. Я здоров. Это все, что имеет значение в жизни», — написал Куман в Instagram.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Ради работы в каталонской команде он покинул пост главного тренера сборной Нидерландов. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании. Соглашение со специалистом рассчитано до 2022 года. Если специалист покинет команду до конца контракта, то получит компенсацию в размере € 13 млн.

По итогам чемпионата страны Испании «Барселона» заняла третье место в турнирной таблице первенства. В Лиге чемпионов сумел дойти до стадии 1/8 финала, где проиграл по сумме двух встреч «Пари Сен-Жермен» (1:4, 1:1).

Ранее сообщалось о том, что Куман обратился в больницу из-за тревожного расстройства.