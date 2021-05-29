Индзаги стал новым тренером «Интера»

Симоне Индзаги подписал контракт с миланским «Интером». О том, что специалист возглавил действующих чемпионов Италии сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Соглашение рассчитано до лета 2023 года. 26 мая стало известно, что клуб покинул Антонио Конте, который возглавлял миланцев с 2019 года.

Индзаги будет получать в «Интере» €4 млн в год. Еще €1 млн он получит в качестве бонуса за подписание. Это ровно в два раза больше, чем он зарабатывал в своем прежнем клубе.

Специалист возглавлял римский «Лацио» с 2016 года. С 2010 года он возглавлял молодежную команду «орлов». Вместе с римлянами он стал обладателем Кубка Италии сезона-2018/19, обыграв в решающем матче «Аталанту» из Бергамо со счетом 2:0.

В прошедшем сезоне «Лацио» занял шестое место, набрав 68 очков.

Ранее сообщалось о том, что Симоне Индзаги отказался продлевать контракт с «Лацио» ради «Интера».