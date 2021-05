Фанаты «Манчестер Сити» и «Челси» устроили массовые драки перед финалом ЛЧ

Болельщики »Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили массовые потасовки в португальском Порту перед финальным матчем Лиги чемпионов, сообщает телеканал CMTV.

По информации СМИ, в результате столкновений пострадали два человека. Для разгона фанатов правоохранительным органам португальского города пришлось открыть огонь резиновыми пулями.

Финальная встреча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» пройдет в Порту на стадионе «Драгау» 29 мая. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В групповом этапе турнира «Манчестер Сити» занял первое место в квартете с португальским «Порту», греческим «Олимпиакосом» и французским «Марселем». На пути к финалу «горожане» также по сумме двух встреч обыграли менхенгладбаскую «Боруссию» (2:0, 2:0), «Боруссию» из Дортмунда (2:1, 2:1) и «Пари Сен-Жермен» (2:1, 2:0).

«Челси» также стал первым в своей группе, в которую попали испанская «Севилья», российский «Краснодар» и французский «Ренн». В плей-офф лондонцам удалось сломить сопротивление испанского «Атлетико» (1:0, 2:0), «Порту» (1:0, 2:0) и «Реала» (1:1, 2:0).

Ранее сообщалось, что трое болельщиков «Манчестер Юнайтед» подверглись нападению в баре в польском Гданьске накануне финала Лиги Европы с «Вильярреалом» .

Man City and Chelsea fans clashing in Porto last night...



For some reason it always ends up with chairs being lobbed about pic.twitter.com/irFI4sY1Xp