Игрок «Ахмата» оказал физическое воздействие на судью в матче молодежного первенства

В матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу между «Ахматом» и «Локомотивом» произошла потасовка.

По информации «СЭ», футболист грозненского клуба после получения красной карточки оказал физическое воздействие на судью. Данный эпизод спровоцировал драку между игроками обеих команд.

Отмечается, что в момент потасовки посторонних лиц на поле не было, в конфликте принимали участие лишь футболисты, находившиеся на площадке.

На 83-й минуте встречи с поля были удалены три игрока «Ахмата»: Абдул-Малик Джакуев, Турпал-Али Ибишев и Лечи Садулаев. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу «железнодорожников».

Напомним, что победу в молодежном первенстве страны добыли футболисты московского ЦСКА.

Ранее сообщалось, что игроки «Челси» и «Лестера» устроили потасовку на поле в очередном матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).