«Вильярреал» по пенальти обыграл «Манчестер Юнайтед» и выиграл Лигу Европы

«Вильярреал» в серии пенальти обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы и стал победителем турнира.

Встреча, прошедшая в польском Гданьске, в основное время завершилась со счетом 1:1. На 29-й минуте забил нападающий испанского клуба Жерар Морено. Через десять минут после перерыва удар уругвайского форварда Эдинсона Кавани помог «Юнайтед» отыграться.

В дополнительное время командам не удалось отличиться, а серии пенальти точнее оказались футболисты «Вильярреала» — 11:10. Победный 11-метровый реализовал вратарь Херонимо Рульи. Также ему удалось отразить удар голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

По дороге в финал подопечные Уле-Гуннара Сульшера обыграли в плей-офф испанский «Реал Сосьедад», итальянский «Милан», испанскую «Гранаду» и итальянскую «Рому». «Вильярреал» выбил из турнира австрийский «Ред Булл», киевское «Динамо», загребское «Динамо» и лондонский «Арсенал».

Для испанского клуба это первый трофей Лиги Европы, а для главного тренера Унаи Эмери — четвертый. До этого он трижды привел к победе в турнире «Севилью» (2013/14, 2014/15, 2015/16).

Ранее знаменитый российский футболист Андрей Канчельскис, некогда выступавший за «Манчестер Юнайтед», высказался о нынешнем наставнике «красных дьяволов» Оле-Гуннаре Сульшере.

Лига Европы. Финал

«Вильярреал» (Вильярреал, Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) — 1:1 (11:10)

Голы: 1:0 — Морено, 29; 1:1 — Кавани, 55.