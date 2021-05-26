Тренер Плющев отметил организацию игры сборной России в матче с Данией

Тренер Владимир Плющев поделился мнением об игре сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею против Дании, передает «Чемпионат.com».

«Мне понравилась организация игры. По сути, сегодня сыграли без ошибок, дисциплинированно. Сумела себя проявить связка Воронков – Морозов. Оба игрока отметились заброшенными шайбами», — сказал Плющев.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Валерия Брагина.

За 42 секунды до конца второго периода счет открыл Иван Морозов. В середине третьей двадцатиминутки Александр Барабанов удвоил преимущество сборной России. За три минуты до финальной сирены Дмитрий Воронков установил окончательный счет в игре.

Россияне одержали третью победу на турнире. До этого матча была обыграна Чехия (4:3) и Великобритания (7:1). Сборная Словакии нанесла «Красной машине» поражение со счетом (1:3).

В следующем матче Россия сыграет против Швейцарии. Игра пройдет 29 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 16.15 по московскому времени. Датчане 28 мая померятся силами с Белоруссией. Стартовое вбрасывание состоится в 20.15 по московскому времени.

Ранее сборная России обыграла Данию в матче чемпионата мира по хоккею.