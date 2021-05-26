«Интер» расторг контракт с Конте

Миланский «Интер» расторг контракт с тренером Антонио Конте, передает сайт команды.

«Весь клуб хотел бы поблагодарить Антонио за выдающуюся работу, которую он проделал. Кульминацией его пребывания на посту стало завоевание девятнадцатого чемпионства. Антонио Конте навсегда останется в истории нашего клуба», — говорится в заявлении.

В сезоне-2020/21 черно-синие стали чемпионами Италии. В Лиге чемпионов «Интер» занял последнее место в группе с мадридским «Реалом», «Боруссией» из Менхенгладбаха и донецким «Шахтером».

Конте работал в «Интере» с 2019 года. Также он возглавлял туринский «Ювентус», «Аталанту», «Сиену» и лондонский «Челси». На Евро-2016 Конте вывел сборную Италии в 1/4 финала, где его подопечные уступили в серии пенальти национальной команде Германии.

Ранее сообщалось о том, что Конте покинет клуб из-за разногласий с руководством.