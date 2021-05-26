Сборная России по хоккею объявила состав на матч с датчанами на ЧМ в Риге
Тренерский штаб сборной России определился с сочетанием звеньев на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года против команды Дании, который проходит в Риге.
Вратари: Самонов (Бочаров)
Первое звено: Нестеров — Задоров, Слепышев — Шалунов — Барабанов;
Второе звено: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Воронков;
Третье звено: Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов;
Четвертое звено: Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.
Встреча между сборными России и Дании начнется в 16.15 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. После трех матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы A. Команда под руководством Валерия Брагина одержала победы над командами Чехии (4:3) и Великобритании (7:1), а также проиграла Словакии (1:3).
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает на турнире под флагом ОКР, а вместо гимна страны исполняется фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России.
Состав на игру против Дании ����— Хоккей России (@russiahockey) May 26, 2021
Стартовое вбрасывание в 16:15 по мск, смотреть можно на МАТЧ ТВ и на https://t.co/hVuJjUSFTb#россиявмоемсердце pic.twitter.com/IcuxpJxbmq