НХЛ дала устное согласие отпустить игроков на Олимпиаду в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) достигли устной договоренности об участии игроков североамериканской лиги на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает инсайдер Франк Серавалли в Twitter.

По информации источника, стороны согласовали расходы на переезды хоккеистов, страховку и другие детали. Отмечается, что остаются нерешенными некоторые вопросы, из-за которых договор официально не подписан. Это касается рекламных прав и трансляций.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. Во время соревнований 2018 года в южнокорейском Пхенчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды. Победителями хоккейного турнира Олимпиады-2018 стали российские хоккеисты, которые в овертайме финала обыграли команду Германии со счетом 4:3. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне не могли выступать под флагом страны. Команда носила название «Олимпийские атлеты из России».

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига находится в постоянном контакте с МОК и обсуждает вопрос участия хоккеистов в Играх.