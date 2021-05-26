Медведев считает своей главной целью победу на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист рассказал о своей главной цели на Открытом чемпионате Франции (»Ролан Гаррос»), передает «Чемпионат.com».

Российский спортсмен до этого несколько раз говорил, что его цель — выиграть хотя бы один матч на этом турнире, однако сейчас он отметил, что эти слова — всего лишь шутка, потому что перед собой Медведев ставит глобальные цели.

«Если бы это действительно было моим мировоззрением, я бы даже не участвовал в соревнованиях. Моя настоящая цель — выиграть турнир! Для этого я просто сосредоточусь на каждом матче и постараюсь победить в каждом из них», — заявил Медведев.

Медведев, которому 25 лет, десять раз выигрывал турниры на уровне Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). В том числе, в 2020 россиянин стал победителем Итогового турнира, который прошел в Лондоне.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев опустился на третью строчку в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведев и Аслан Карацев располагаются на пятой и седьмой строчке соответственно.