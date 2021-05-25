Канада занимает последнее место по результативности на чемпионате мира

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Сборная Канады по хоккею Сборная Канады по хоккею
Сборная Канады по хоккею
bellmedia.ca

Сборная Канады по хоккею занимает последнее место по результативности после трех туров группового этапа чемпионата мира — 2021, который проходит в Латвии в эти дни.

За три встречи канадские хоккеисты забросили только две шайбы и выдали серию из трех поражений на старте мирового первенства. «Кленовые листья» в стартовом поединке сенсационно проиграли Латвии со счетом 0:2, затем уступили США со счетом 1:5, а в третьем туре, который состоялся 24 мая, оказались слабее сборной Германии — 1:3.

На втором месте с конца по результативности идет сборная Великобритании, оформившая четыре гола. По пять шайбы забросили команды Белоруссии, Казахстана и Италии.

В следующем туре канадская сборная встретится с норвежской командой. Встреча пройдет 26 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 20.15 по московскому времени.

Мировое первенства проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось, что в третьем туре группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Германии встречалась с Канадой. Немецкая команда победила со счетом 3:1.