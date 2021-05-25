Отец футболиста сборной России Захаряна: Арсен идет на поправку

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Игрок молодежной сборной Исландии Ари Лейфссон, игрок молодежной сборной России Арсен Захарян и... Игрок молодежной сборной Исландии Ари Лейфссон, игрок молодежной сборной России Арсен Захарян и...
Игрок молодежной сборной Исландии Ари Лейфссон, игрок молодежной сборной России Арсен Захарян и...
Владимир Песня/РИА «Новости»

Норайр Захарян, отец хавбека сборной России Арсена Захаряна, рассказал о самочувствии сына.

Захарян-младший заразился бактериальной ангиной. Он был вынужден покинуть расположение национальной сборной, которая продолжает подготовку в Евро-2020.

«Арсен чувствует себя хорошо, идет на поправку», — передает слова Норайра Захаряна «Чемпионат.com».

На групповой стадии европейского первенства Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее гол Захаряна в ворота ЦСКА был признан лучшим в мае в РПЛ.