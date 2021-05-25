Отец футболиста сборной России Захаряна: Арсен идет на поправку

Норайр Захарян, отец хавбека сборной России Арсена Захаряна, рассказал о самочувствии сына.

Захарян-младший заразился бактериальной ангиной. Он был вынужден покинуть расположение национальной сборной, которая продолжает подготовку в Евро-2020.

«Арсен чувствует себя хорошо, идет на поправку», — передает слова Норайра Захаряна «Чемпионат.com».

На групповой стадии европейского первенства Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее гол Захаряна в ворота ЦСКА был признан лучшим в мае в РПЛ.