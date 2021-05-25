Футболист «Спартака» Крал провел переговоры с клубами АПЛ

Футболист московского «Спартака» Алекс Крал может переехать в Англию.

Sky Sports сообщает, что хавбек провел переговоры с пятью клубами Английской премьер-лиги (АПЛ). Известно, что одним из них является лондонский «Вест Хэм».

Крал выступает за «Спартак» с 2019 года, перейдя из пражской «Славии». За красно-белых он провел 53 игры, но не отметился результативными ударами.

Напомним, чемпионом России сезона-2020/21 в третий раз подряд стал петербургский «Зенит», обыграв в матче 28-го тура столичный «Локомотив» со счетом 6:1.

Красно-белые заняли второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков. В следующем сезоне москвичи сыграют в Лиге чемпионов.

«Вест-Хэм» завершил сезон АПЛ на шестой строчке.

Ранее футболист «Спартака» Алекс Крал высказался о возможном трансфере в «Вест Хэм».