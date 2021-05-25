Песков: график Путина не дает ему возможности следить за сборной России на ЧМ

Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков заявил, что рабочий график не позволяет ему следить за игрой национальной сборной на чемпионате мира по хоккею в Риге.

«Что касается президента, то убежден, что если речь идет о каком-то позднем времени, то, может быть, он какую-то минуту и использует, чтобы глянуть на то, что происходит на экране во время игры. Но так он, конечно, не имеет возможности следить за игрой сборной. Я только что рассказывал про сегодняшний график — тут не до хоккея. Игру сборной нужно оценивать по результатам, по медалям. В спорте все достаточно просто: или ты выигрываешь, или проигрываешь», — сказал Песков.

25 мая сборная России проиграла Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счетом 1:3. Россияне проиграли словакам на чемпионате мира впервые за 17 лет. В матче мирового первенства 2004 года Словакия победила со счетом 2:0. На том турнире Россия не смогла выйти в плей-офф и заняла десятое место. В двух первых играх Россия обыграла Чехию (4:3) и Великобританию (7:1).

В следующем матче россияне сыграют против Дании. Встреча начнется 26 мая в 16.15 по московскому времени.

Ранее пресс-секретарь Путина Песков назвал вопиющим событием инцидент с белорусским флагом во время ЧМ в Риге.